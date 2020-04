Cybersecurity Consultant - Paris - CDI - 40k€/60k€ (selon profil)

avril 2020 par Elite Cyber Group

Accompagnement dans l'établissement de stratégie de sécurité et dans la gestion de programmes et de projets de sécurité

Élaboration / Revue de politiques de sécurité

Analyses de risques : établissement de cadres (frameworks) et revues d'efficacité de dispositifs

Intégration de la sécurité dans les projets / Expertise dans le cadre d'accompagnement sécurité de projets (sécurité end-users, applicative, infrastructure, Big Data, Data Lake...)

Evaluation de fournisseurs

Sécurité des données (inventaire, classification, chiffrement, anonymisation, contrôle d'accès ...)

Revues de conformité / Mise en conformité sectorielle et réglementaire (Bâle, Solvency, Homologations SI DR, hébergement de données Santé, PCI-DSS, ...)

Participation à des missions de revue ou de gestion de projets de certification de SMSI (ISO 27001), de SMCA (ISO 22301), de sécurité d'environnements externalisés (infogérance, Cloud), PCI-DSS, ...

Audit de Smart Contracts

Encadrement ponctuel d'équipes externes ou techniques

Référentiels (ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, COBIT, ITIL, …)

Architectures sécurisées

Gouvernance IT Sécurité

Gestion des risques IT

Gestion de projet IT

Expérience ou appétence pour le secteur du Conseil et l'intervention auprès de clients grands comptes

Notre client, acteur pure player cybersécurité, souhaite se concentrer sur le développement de leur branche gouvernance durant l'année 2020. Ils sont actuellement reconnus pour leur expertise technique en termes d'audit et d'intégration et possède un portefeuille clients très développé étant donnée leurs 18 années d'expérience.Au sein de leurs équipes GRC, vous aurez à accompagner les clients sur des thématiques transverses, aux champs d'action variables selon les missions engagées. Vous aurez le choix entre le forfait ou bien 50/50 régie forfait, ils savent s'adapter!Expérience opérationnelle et technique d'au moins 1 an sur une ou plusieurs thématiques GRC :Si en bonus vous avez des petites certification bien sympathiques nous serons plus que preneurs !

Salaire : 50 - 70K

Date annonce : 10/04/2020

Date de debut : 10/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...