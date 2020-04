Cybersecurity Consultant - Bordeaux - CDI - 40k€/60k€ (selon profil)

avril 2020 par Elite Cyber Group

Auditer les systèmes d'information afin de déterminer le niveau de conformité et formaliser les besoins du client.

Préparer un programme de mise en conformité, notamment en matière de sécurité IT et préconiser les mesures à mettre en œuvre pour assurer une conformité aux exigences légales et réglementaires.

Proposer la mise en œuvre ou l'amélioration d'outils et de procédures de sécurité adéquats. Le cas échéant, participer au paramétrage, au développement et à l'intégration de règles et solutions de sécurité : de la rédaction de spécifications à l'accompagnement du déploiement.

Suivre les équipes dans la mise en œuvre des nouvelles procédures et outils et les former à leur utilisation.

Référentiels (ISO 27001, ISO 27005, ISO 22301, COBIT, ITIL, …)

Architectures sécurisées

Gouvernance IT Sécurité

Gestion des risques IT

Gestion de projet IT

Expérience ou appétence pour le secteur du Conseil et l'intervention auprès de clients grands comptes

Notre client, acteur pure player cybersécurité, souhaite se concentrer sur le développement de leur branche gouvernance durant l'année 2020. Ils sont actuellement reconnus pour leur expertise technique en termes d'audit et d'intégration et possède un portefeuille clients très développé étant donnée leurs 18 années d'expérience.Au sein de leurs équipes GRC, vous aurez à accompagner les clients sur des thématiques transverses, aux champs d'action variables selon les missions engagées. Vous aurez le choix entre le forfait ou bien 50/50 régie forfait, ils savent s'adapter!Expérience opérationnelle et technique d'au moins 1 an sur une ou plusieurs thématiques GRC :Si en bonus vous avez des petites certification bien sympathiques nous serons plus que preneurs !

Salaire : 40 - 60K

Date annonce : 14/04/2020

Date de debut : 14/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...