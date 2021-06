Cybersecurity Consultant

juin 2021 par Elite Cyber Group

Politiques de sécurité du système d'information

Formalisation de processus de sécurité

Analyse de risques

Gestion des risques (SMSI) et plan d'action sécurité

Assistance à l'homologation (RGS, LPM, Défense)

Accompagnement à la certification ISO 27001

Assistance pour l'obtention de la certification HDS

Mise en conformité avec le RGPD

Etude d'architecture de sécurité

Mission PCI-DSS

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité basé en plein cœur de Paris (8e arrondissement).Société indépendante, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'expériences dans le secteur et ont construit leur positionnement autour de leurs équipes d'experts techniques.Ils ont d'ailleurs monté un CERT en interne qui est aujourd'hui reconnu par le CERT-FR et le TF-CSIRT ce qui leur a permis de développer des collaborations avec les autres CERT européens et de développer cette expertise auprès de nouveaux clients.Ils sont aujourd'hui 50 collaborateurs et l'objectif à + 2 ans est de développer leur offre & équipe IT Risk & Gouvernance.Ils interviennent aujourd'hui uniquement sur des projets au forfait et les missions se déroulent toujours en binôme.Leur objectif 2021 est de renforcer leur équipe organisationnelle et d'intégrer dans leur équipe une personne expérimentée dans leur équipe GRC. Le but étant d'intégrer des personnes clés qui ont volonté de développer le pôle avec eux et de développer de nouvelles offres autour de ce socle d'expertise.MissonsLe/a consultant/e sera amené/e à intervenir sur les missions suivantes dans le cadre de missions d'audit et de conseil :Profil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information et avez idéalement une expérience minimum de 2 ans dans ce même domaine.De plus, vous avez de bonnes connaissances des référentiels ISO 2700X et des méthodologies d'analyse de risques (EBIOS).Les certifications ISO 27005, ISO 27001 « lead auditor » ou « lead implementer » seraient un plus.Vous avez déjà travaillé en mode projet (planning budget, ressources) et avez une expression orale et écrite irréprochable.

Salaire : 50k€/70k€

Date annonce : 21/06/2021

Date de debut : 21/06/2021

