Cybersecurity Business Director

juillet 2020 par Elite Cyber Group



EliteCyber représente l'un des resellers majeurs de solutions Applicatives, Cloud, Software et désormais Cybersécurité !



Société d'origine californienne et acteur de renom au niveau mondiale, la filiale française compte 480 collaborateurs, gère près de 200 fournisseurs et regroupe aujourd'hui plus de 9000 clients actifs.



Ils lancent officiellement leur division Cybersecurité qui compte déjà 4 ingénieurs d'affaires et attendent donc leur futur(e) n+1 qui prendra en charge le management d'équipe et le développement business sur un périmètre France.



Missions



Vous intégrez la division Cybersécurité sur le plateau commercial et assurez la gestion et le suivi d'une équipe de commerciaux sédentaires et itinérants.

Vous serez notamment en charge de:

- Mettre en œuvre la politique commerciale nationale pour votre domaine d'activité auprès des clients et partenaires

- Manager votre équipe pour optimiser la répartition des clients, des prospects ;

- Développer les ventes chez les clients existants en élargissant les gammes référencées et en assurant une bonne coordination avec l'équipe télévente

- Lancer les nouvelles gammes de produits référencées auprès des clients existants et développer de nouveaux clients ;

- Suivre, accompagner, développer les performances commerciales en vous appuyant sur les outils de gestion existants, en les adaptant si nécessaire tout en veillant à la maîtrise des coûts ;

- Assurer des relations suivies et solides avec les directions commerciales des clients ;

- Développer la relation avec les constructeurs et éditeurs et vous assurer de la bonne exécution des business plans ;

- Etudier et mettre en œuvre les actions nécessaires au développement commercial de la division.





Profil



De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans ou plus dans le management d'une équipe.

Vous avez une expérience significative (3 ans minimum) sur le marché Cybersécurité et vous connaissez les typologies de produits et les canaux de distribution de ce secteur.

Vous avez un bon niveau d'anglais



Informations package: 70k€ à 100k€ selon profil









Salaire : 70k€-100k€ package (selon profil)

Date annonce : 28/07/2020

Date de debut : 28/07/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...