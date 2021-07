Cybersecurity Audit Consultant Paris

juillet 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente l'un de ses clients, acteurs majeure du paysage Cybersécurité français (mais aussi au delà de nos frontières), vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer !



Une réputation déjà bien en place sur leur positionnement d'expert Cyber cependant ils ne se reposent jamais sur leurs lauriers et continuent à donner un nouveau souffle à leur offre grâce à des partenariats, investissements, R&D qui les propulsent toujours plus loin.



Conscients que le marché de la Cybersécurité évolue à une vitesse fulgurante, ils savent rester humbles, prendre du recul, se remettre en question et s'adapter aux nouveautés.



Missions



Vous serez amené(e) à réaliser des tests de pénétrations et des audits sécurité technique :

- audit de configuration

- audit de conformité

- audit de sécurité réseau

- audit de code

- Forensics - Investigations numériques

- Reverse engineering







Profil



- De formation bac+4/5 en informatique

- 4 ans d'expériences minimum comme auditeur sécurité

- Vous êtes capable de réaliser des audits techniques et des tests de pénétration boîte noire / boîte blanche et vous avez une bonne pratique des investigations

-Vous avez une bonne connaissance du monde Windows et réseau, maîtrisez les serveurs WEB et bases de données (SQL, Oracle)

- Des outils comme Metasploit, Arachni vous sont familiers et vous maîtrisez les failles listées dans l'OWASP

- Vous avez connaissance du monde open source



France Paris IDF Ile-de-france IT-security infosec securité-it Cybersécurité Cybersécurity Red-team Red-teaming red-teamer pentest pentesting test-de-pénétration audit audit-sécurité reverse-engineering forensics investigations-numériques oswap oscp ceh Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-Microsoft-Windows SQL-Server Azure Office-365 Dynamics MSBI Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- I Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy SSL Manager tl team leader vulnérabilités vulnerabilities ceh oscp hacker hacking reverser incident incident-management audit audit-de-code audit-de-configuration





Salaire : A négocier

Date annonce : 02/07/2021

Date de debut : 02/07/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...