Cybersécurité : prenez garde aux avertissements !

mars 2022 par Dan Ballmer, Cybersecurity Specialist chez BlackBerryBerry

« En matière de cybersécurité, les circonstances actuelles en Ukraine favorisent l’activité des acteurs sans scrupules impactant gravement les organisations et les citoyens.

L’espace numérique mondial est un lieu complexe où la vérification des identités n’est pas chose facile. C’est un espace o certains pays (comme par exemple la Russie) abritent de nombreux groupes de cybermenaces compétents et actifs. Les entreprises du monde entier font alors face à un risque plus important de cyberattaques. De nombreux acteurs se demandent si leurs solutions sont dignes de confiance et capables de les protéger contre les attaques modernes ou d’État. Elles craignent également que le remplacement de leur ensemble d’outils de cybersécurité les expose temporairement à des risques ou perturbe leurs opérations. Pour répondre à ces préoccupations, nous recommandons aux entreprises de rechercher un plan B efficace, simple et harmonieux, et qui puisse être progressivement intégré à leur technologie actuelle. »