Cybersécurité : planifier pour mieux rebondir, quelles leçons pour les entreprises après un an de pandémie ?

avril 2021 par Oliver Cronk, Chief IT Architect for EMEA chez Tanium

Un an après l’annonce du premier confinement, la pandémie de Covid-19 a radicalement changé la façon dont les entreprises opèrent et les employés collaborent. Avec le recours massif au télétravail et la gestion de crise, nombreuses sont les entreprises qui ont relégué les questions de cybersécurité au second plan, entraînant ainsi la multiplication des potentielles failles de sécurité.

Une transformation numérique à marche forcée, source d’exposition aux risques Si la pandémie a joué le rôle de catalyseur de la transformation numérique, celle-ci n’a pas fait que des heureux : la fracture numérique s’est accentuée pour les employés qui n’avaient pas accès aux technologies nécessaires. Ces derniers se sont retrouvés désorientés, d’autant plus que les équipes informatiques étaient déjà mobilisées sur d’autres missions et ne pouvaient les aider au mieux. En outre, les solutions provisoires mises en place pour faire face à ces changements ont entraîné une augmentation des coûts afférents et des risques encourus.

Par conséquent, la pandémie a souligné l’importance pour les entreprises de planifier sur le long terme, en mettant notamment en place une architecture informatique et un socle de sécurité flexibles, axés sur les données et efficaces. Munies de solutions adaptées, les équipes informatiques seront ainsi en mesure de répondre immédiatement et efficacement aux cybermenaces. Si les douze derniers mois ont été difficiles pour tous, les entreprises et leurs équipes informatiques doivent tirer les enseignements de cette période et y voir une opportunité d’optimiser leur sécurité et leurs opérations.

La visibilité, maître-mot d’une stratégie de résilience efficace

Afin d’être en capacité de réagir rapidement et efficacement aux risques, les entreprises prennent peu à peu conscience de la nécessité d’améliorer leur visibilité sur l’ensemble de leurs opérations. Cela inclut les applications héritées exécutées dans des data centers, les postes de travail dispersés et les nouvelles architectures et services basés dans le cloud.

Il est également crucial d’adopter les outils et les plateformes qui permettront d’agir rapidement et efficacement. Cela implique de s’appuyer autant que possible sur l’automatisation et de minimiser l’utilisation de processus manuels ad hoc et chronophages qui augmentent leur exposition. Ces solutions donneront aux entreprises la visibilité et le contrôle nécessaires pour gérer les coûts, et réduire les risques cyber auxquelles elles sont exposées.

Planifier pour mieux gérer les risques cyber

Bien que la France soit de nouveau confinée, l’espoir de retrouver un semblant de vie “normale” est toujours présent. S’il est difficile de décrire avec certitude l’espace de travail du futur, il est très probable que les entreprises vont adopter un modèle hybride pour bénéficier des avantages et de la flexibilité offerts par le télétravail.

S’appuyer sur la technologie est primordial pour tirer pleinement profit des avantages offerts par une main-d’œuvre en télétravail. De plus, une solide stratégie de gestion des risques cyber est indispensable pour permettre aux entreprises de se prémunir d’une potentielle attaque liée à une mise en place hasardeuse du télétravail.