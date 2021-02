Cybersécurité : le Gouvernement renforce la protection des citoyens, des administrations et des entreprises

février 2021 par Gouvernement Français

La transition numérique est porteuse de progrès, offre de très nombreuses opportunités pour nos concitoyens, nos territoires et notre pays mais les espaces numériques sont aussi le lieu d’actions criminel/es, notamment les cyberattaques, dont nous devons nous protéger par une responsabilisation individuelle et collective.

Une menace informatique en expansion rapide

En augmentation rapide depuis le milieu des années 2010, la menace cyber exploite certaines vulnérabilités inhérentes à la transition numérique de la société et de l’économie : une forte dépendance des entreprises et des services publics envers leurs services numériques, une prise de conscience encore insuffisante des enjeux de cybersécurité et une facilité croissante d’accès aux outils malveillants. Le nombre de cyberattaques par rançongiciels traitées par l’ANSSI a pratiquement été multiplié par 4 entre 2019 et 2020, passant de 54 à 192.

Par ailleurs, les cybercriminels se professionnalisent et se structurent, mettant au point des modèles d’affaires de plus en plus lucratifs. De plus, le risque d’espionnage ou de malveillance demeure élevé pour les entreprises stratégiques disposant de savoir-faire industriels rares et évoluant dans des secteurs sujets à une forte compétition internationale.

Lancement de la stratégie nationale pour la cybersécurité

Pour faire face à cette menace, le gouvernement mobilise 1Md€ dont 720M€ de financements publics dans le cadre de sa stratégie nationale pour la cybersécurité.

Traduction concrète de la volonté du Président de la République et du Premier Ministre, financée par France Relance et le Programme d’investissement d’avenir, cette stratégie vise à faire émerger des champions français de la cybersécurité et à adresser l’enjeu de la confiance numérique. L’objectif est donc double : accompagner le développement d’une filière au potentiel économique important et garantir à notre pays la maîtrise des technologies essentielles pour sa souveraineté. Cette stratégie d’accélération inclut plusieurs programmes structurants pour le secteur, comme les actions du Comité stratégique de filière (CSF) « Industries de sécurité », le Grand Défi Cyber et le Campus cyber, et s’inscrit pleinement dans le plan de relance en 2021-2022. Elle sera coordonnée par William Lecat, nommé coordinateur national.

« L’ensemble de nos concitoyens et de nos entreprises doivent être mobilisés et avertis des menaces cyber, c’est le but de la stratégie nationale cybersécurité. Nous devons désormais concentrer nos efforts pour que les grands groupes, les PME, les ETI et les start-ups de la cyber deviennent les champions mondiaux capables demain de répondre aux enjeux de cybersécurité de tout notre société. Je suis pleinement mobilisé, c’est le but de cette stratégie et c’est une des priorités de mes équipes. » affirme Cédric 0, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

- Télécharger l’intégralité du programme :