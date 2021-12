Cybersécurité : attaque virale sur Inetum

décembre 2021 par Inetum

Afin de protéger ses clients, ses collaborateurs et partenaires, les sites opérationnels (réseaux de communication et serveurs) concernés ont été isolés dans le but de circonscrire toute propagation du logiciel malveillant. La cybersécurité de nos clients et des données est notre priorité absolue. Une cellule de crise a été mise en place. A ce stade, nous ne détectons plus aucune activité anormale.

Nos experts techniques en cybersécurité sont pleinement mobilisés et continuent les investigations pour analyser tous les aspects de l’attaque et engager toutes les actions nécessaires pour le retour à la normale. Inetum reste en contact avec ses clients, les autorités gouvernementales (ANSSI) et les régulateurs compétents afin de les tenir informés de l’évolution de la situation.

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

