Cybersécurité :Trois décennies de vulnérabilités

juin 2020 par Panda

Les tendances de la cybercriminalité sont en constante évolution. Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis la création de Panda Security, nous avons tout vu, des virus informatiques transmis par les disquettes, les pièces jointes malveillantes, les chevaux de Troie et rançongiciels, au piratage en direct et aux menaces sans fichiers. En fait, l’évolution et le changement peuvent, paradoxalement, être considérés comme les seules constantes de la cybercriminalité. Il y a cependant un élément que beaucoup des cyber-incidents les plus notoires de ces 30 dernières années ont en commun : les vulnérabilités.