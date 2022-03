Cybersécurité : Pix, l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr s’associent pour développer les compétences du grand public

La numérisation croissante de la société consacre la maîtrise des compétences en sécurité numérique comme un enjeu majeur, au niveau individuel comme collectif. Que ce soit par négligence ou ignorance, dans plus de 90% des incidents de sécurité numérique*, l’erreur humaine est impliquée. La crise sanitaire due au COVID-19 venant bouleverser d’autant plus les usages du numérique de chaque citoyen sur le plan professionnel comme personnel, la cybersécurité est plus que jamais d’actualité, comme en témoigne la crise de sécurité qui secoue l’Europe. Dès lors, la pédagogie aux risques cyber est un défi qu’il est nécessaire de relever sur les bancs de l’école, de l’université, dans le monde du travail ou encore dans le tissu associatif, et qui participe d’un effort global de renforcement de notre souveraineté numérique.

Dans ce contexte, Pix s’associe à l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr, les références en France en matière de cybersécurité, pour expertiser et concevoir des défis pédagogiques accessibles à tous sur la plateforme pix.fr dans le domaine de la Sécurité numérique et pour produire un référentiel à destination des professionnels de l’enseignement et de la formation pour les appuyer dans l’accompagnement de leurs apprenants. Dans la continuité de cette démarche, et pour l’inscrire dans la durée, l’ANSSI rejoint officiellement le Groupement d’intérêt public Pix.

Un référentiel des compétences numériques de cybersécurité à destination des acteurs de l’enseignement et de la formation.

Pix, en partenariat avec l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr et avec l’appui du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a créé un référentiel des compétences numériques de cybersécurité dans le but de proposer une vision précise et structurée des compétences en sécurité numérique pour accompagner les acteurs de la formation (enseignants, formateurs...) dans leurs enseignements et pratiques d’évaluation.

Ce référentiel entend la sécurité numérique au sens large : bonnes pratiques, comportements de prudence, utilisation des outils de sécurité, mais aussi connaissance des menaces, compréhension des mécanismes de protection et de réaction, participation à l’effort collectif de sécurisation de l’espace numérique.

Des défis ludiques pour accompagner le développement des compétences nécessaires à la sécurité numérique de tout un chacun, accessibles à tous sur pix.fr.

Pour sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité et pour permettre à chacun de développer des compétences nécessaires à sa sécurité numérique personnelle et professionnelle, Pix permet à tout citoyen, qu’il soit débutant ou déjà à l’aise avec le numérique, de tester, développer et certifier ses compétences de façon ludique sur la plateforme pix.fr, dans le domaine “Protection et Sécurité”. Comme pour l’ensemble des domaines et compétences abordés sur Pix, l’utilisateur utilise le web, son environnement numérique et ses propres connaissances pour répondre à des défis ludiques inspirés de situations réelles d’utilisation comme : déjouer une tentative de phishing, reconnaître une URL suspecte, gérer des mots de passe, réagir en cas de fuites de données personnelles ou d’infection d’un ordinateur, etc.

En partenariat avec l’ANSSI et Cybermalveillance.gouv.fr, Pix propose alors sur la compétence “Sécuriser l’environnement numérique” un contenu pédagogique expertisé et conçu conjointement avec ces acteurs.

La cybersécurité : une compétence clé de la plateforme Pix propulsée auprès de l’ensemble des acteurs de la formation, de l’enseignement et de l’accompagnement

Parce que la cybersécurité est aussi l’affaire de tous dans le monde du travail, Pix met systématiquement à disposition des entreprises, collectivités, administrations, et organismes de formation utilisatrices de l’offre “Pix Pro”, un parcours composé de tests Pix dédiés à la cybersécurité. Il permet aux acteurs de la formation, des RH, ou encore de la DSI de sensibiliser aux bonnes pratiques de façon ludique, de mesurer le niveau de maturité numérique à grande échelle et de cartographier et cibler les besoins de formation.

La pédagogie aux risques cyber étant nécessaire dès l’école et tout au long de la vie, des tests dédiés à la sécurité numérique sont également mis à disposition dans l’ensemble des cadres de déploiement de Pix : auprès des enseignants du second degré (la Certification Pix est obligatoire en 3e et Tle) et de l’enseignement supérieur, des médiateurs et aidants numériques ou encore auprès des conseillers du Service public de l’emploi.

*Source : indice relatif à la veille stratégique en matière de sécurité d’IBM