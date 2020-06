Cybersécurité : Mailinblack soutient les collectivités françaises

juin 2020 par Marc Jacob

Mailinblack s’applique à améliorer quotidiennement le produit et le niveau de sécurisation des communications de plus de 10 000 clients (dont des mairies, conseils départementaux / régionaux, hôpitaux,...).

Ransomware, phishing, spearphishing.... Un grand nombre de cyberattaques vise régulièrement les administrations publiques pour leur porter préjudices. Le ransomware ou encore le malware peuvent bloquer tout un système informatique ainsi que l’accès aux données de toute une structure. Souvent utilisés pour obtenir de l’argent, bloquer une activité ou bien pour salir l’image d’une collectivité, ces logiciels malveillants peuvent avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de la structure visée. Différents mais tout autant répandus, le phishing et le spearphishing correspondent, eux, à des tentatives d’usurpation d’identité avec pour objectif de dérober des données privées, comme les identifiants bancaires par exemple.

Mais, si toutes ces attaques sont autant répandues et agressives, comment peuvent-elles atteindre des structures aussi importantes ? Absence de solution de protection de messagerie, manque de sensibilisation et de formation des équipes, erreur humaine liée à une faute d’inattention, à la fréquentation de sites web malveillants ou encore à l’ouverture d’une pièce-jointe vérolée... Contrairement à ce que l’on peut penser, encore trop peu d’établissements publics se protègent contre ces types d’attaques informatiques.

Parce que l’email est le canal favori des hackers, protéger sa messagerie devient une nécessité. Conforme au RGPD, agréé par la CNIL et référencée auprès de l’UGAP, Mailinblack a développé une solution dédiée aux collectivités basée sur un équilibre entre intelligence humaine et algorithmes de pointe, permettant de classifier les emails reçus et de se débarrasser des spams et autres emails malveillants.

La solution Mailinblack a déjà séduit plus de 500 collectivités dont le Conseil Départemental de la Drôme, la Mairie de Colombes, la CCI de Pau, l’office du Tourisme de Fréjus, ... ainsi que 200 hôpitaux français. Tous ont fait le choix d’une solution performante Made in France pour les protéger de potentielles cyberattaques, tout en soutenant une société française de cybersécurité.