Cybersécurité : Les pirates profitent de la frénésie médiatique du Coronavirus/COVID-19

mars 2020 par Fortinet

"Alors que les individus du monde entier se focalisent sur cette urgence sanitaire mondiale, combinant des sources et des flux d’informations légitimes avec des rumeurs et des rapports d’amateurs sur les médias sociaux, les pirates informatiques savent que des événements comme celui-ci sont l’occasion parfaite d’être exploités.

Et le moyen le plus simple et le plus rapide d’exploiter une cible, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une organisation, est de recourir à des attaques d’ingénierie sociale.

Ces types d’attaque sont les plus rapides à lancer, et ont le taux de rendement le plus élevé. Cela est d’autant plus vrai que les téléchargements "drive-by" sont de moins en moins fréquents, car les fournisseurs de sécurité améliorent les temps de réponse et leur posture de sécurité en corrigeant les vulnérabilités au moment opportun.

Les attaques d’ingénierie sociale sont d’autant plus attrayantes que, quelles que soient les mesures de sécurité technologiques mises en place, la psyché humaine reste le maillon faible de tout système de sécurité..."