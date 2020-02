Cybersécurité : AV-Comparatives décerne des médailles d’or aux produits ESET pour particuliers

février 2020 par Marc Jacob

ESET s’est vu décerner des médailles d’or et de bronze dans le rapport de synthèse 2019 d’AV-Comparatives. L’organisation de test indépendante exploite l’une des plus grandes collections d’échantillons au monde pour créer un environnement représentatif et procéder à des tests extrêmement précis. Dans son rapport de synthèse 2019, elle évalue les antivirus grand public testés au cours de l’année et met en avant les produits les mieux notés.