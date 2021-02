Cybersécurité : 81% des Français se sentent concernés par les risques numériques et 46% prêts à investir pour s’en prémunir

février 2021 par Toluna pour cxLoyalty

La cybersécurité est un phénomène de société qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors que les cyberattaques des hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône ont marqué l’opinion ces derniers jours, le Président de la République a dévoilé jeudi dernier la stratégie française sur la cybersécurité. L’Etat ambitionne de créer 40.000 emplois d’ici à 2025 et de renforcer la filière. Une actualité gouvernementale qui fait écho au nombre grandissant de victimes de cyberattaques. Ainsi, plus de 200 000 victimes ont été assistées sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr depuis 2017. Parmi ces victimes, 90 % sont des particuliers, souvent plus vulnérables et désarmés face aux incidents de sécurité qui les frappent1.

Afin de mieux comprendre la perception des Français sur les risques numériques et les solutions possibles, l’étude menée par Toluna pour cxLoyalty a questionné des internautes de toutes les catégories socioprofessionnelles autour des 3 grandes thèmes. Tout d’abord, « les Français et les risques liés à la cybersécurité et aux fraudes sur Internet », ensuite « les Français et leurs préoccupations à l’égard des risques de cybersécurité » et enfin « comment accompagner les Français face aux cyber risques ? ».

Une menace prégnante pour les Français

Les cyberattaques faisant souvent l’actualité, les Français ont pleinement conscience du phénomène. Ainsi, 81% des répondants déclarent se sentir concernés par les risques liés à la cybersécurité et aux fraudes sur Internet. Ce chiffre monte même à 89% pour les commerçants et chef d’entreprises, ces derniers étant d’autant plus sensibles à leurs données personnelles qui peuvent impacter directement leur vie professionnelle.

La crainte des Français à l’égard des risques numériques est particulièrement prégnante dans l’étude : seulement 48% se sentent protégés. Une inquiétude qui se renforce avec l’âge, 56% des 55 ans et plus n’ont pas le sentiment d’être bien protégés.

Un désir de protection des données personnelles et financières

Interrogés sur les risques liés à la cybersécurité qui les préoccupent le plus, le panel répond assez largement pour le vol de données personnelles et financières (73%) et l’usurpation d’identité (72%). Pourtant également préoccupants, le piratage de compte e-mail (48%), le phising (33%) ou le piratage des réseaux sociaux (31%) sont moins souvent cités.

Une multiplicité des risques et une technicité des termes qui peuvent perdre certains Français. Ils sont ainsi 55% à déclarer souhaiter être accompagnés sur le sujet et pour 52% d’entre eux pour protéger leur famille des cyber risques.

Comment accompagner les Français face aux menaces numériques ?

Parmi les acteurs à qui les répondants du panel feraient le plus confiance pour les accompagner et protéger, les banques (54%) et les assurances (41%) arrivent en tête Sont cités ensuite, les professionnels de l’alarme et de la télésurveillance (27%) et les enseignes high-tech (18%).

Surprenant à première vue, ce constat est éclairé par les résultats de l’étude Toluna pour cxLoyalty. En effet, le vol de données personnelles et financières constitue la principale crainte des répondants. Et les établissements bancaires sont justement reconnus pour leur expertise dans la sécurisation des comptes, des transactions financières et des paiements. Ce sont également des acteurs de proximité, qui ont su tisser des liens personnels avec leurs clients et gagner leur confiance.

Enfin, dernier enseignement de l’étude, il ressort que 46% des répondants déclarent être prêt à dépenser 5 euros ou plus par mois dans un service de protection de la vie numérique. Un montant non négligeable mais à la hauteur des préoccupations des Français pour leur sécurité sur internet.

Rodolphe Oulmi, Directeur France cxLoyalty déclare : « Les usages numériques ont connu un essor remarquable en 2020. L’e-commerce est en croissance, le temps passé devant les écrans est en hausse et les Français ont pris des habitudes de consommation plus digitales. Une digitalisation croissante de nos vies qui rend cependant les Français plus exposés aux cyber risques. Notre étude menée est à ce propos riche d’enseignements. Les Français manifestent une demande forte d’accompagnement et de protection pour eux et leur famille. Les entreprises du numérique font ainsi face au grand défi de ce début de décennie. Un challenge pour accroitre et conserver la confiance de leurs clients et plus globalement celle des internautes. Dans un environnement plus concurrentiel que jamais, les entreprises sont poussées à répondre à ses nouvelles attentes et proposer des solutions de cybersécurité adéquates. Il en va de la fidélisation et de l’engagement de leurs clients à long terme. »

*Etude « Les risques de cyber sécurité », menée par Toluna en décembre 2020 et janvier 2021 en partenariat avec cxLoyalty auprès d’un panel de 1 241 répondants âgés de 18 ans et plus. Elle a pour vocation d’établir un état des lieux de la perception des Français à l’égard des risques numériques.

1Source : cybermalveillance.gouv.fr Chiffres et tendances des cybermenaces