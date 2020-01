Cybermenace iranienne : qui sont les acteurs derrières ces opérations et leurs cibles

janvier 2020 par Proofpoint

Depuis 2013, trois ans après l’attaque de Stuxnet, la menace iranienne s’est intensifiée. Soutenue par l’état, elle ne cible pas seulement les États-Unis, l’Israël et l’Arabie Saoudite : elle opère désormais à une échelle mondiale. Et si les cibles gouvernementales et militaires sont évidentes, les attaquants s’en prennent aussi aux entreprises de télécommunications, aux organismes financiers, aux groupes de défense des droits de l’Homme et même aux universités.

Ils choisissent leurs cibles avec soin et s’infiltrent discrètement pour faire de la reconnaissance, de l’espionnage ou préparer des attaques ultérieures. Les conséquences de leurs actions sont souvent lourdes.