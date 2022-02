Cybermalveillance.gouv.fr s’associe avec le groupe France Télévisions pour le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation à la cybersécurité dédiée aux particuliers, collectivités et entreprises

février 2022 par Marc Jacob

Avec la recrudescence des cyberattaques liée à l’augmentation des usages numériques et en réponse à sa mission d’intérêt général, Cybermalveillance.gouv.fr mène avec le groupe France Télévisions une campagne de sensibilisation destinée à tous les publics. Celle-ci met en scène un utilisateur victime d’acte malveillant sur Internet sous les traits successifs d’un particulier, un chef d’entreprise et un maire. Pour contourner les risques cyber, celui-ci décide d’employer des méthodes rocambolesques en alternative aux usages numériques classiques.

Composée d’une série de trois spots et de supports papiers et numériques déclinés, la campagne sera diffusée sur les chaînes du groupe France Télévisions à compter du 21 février. Elle sera également relayée sur les réseaux sociaux par les deux institutions.

En jouant sur l’humour et le décalage, la campagne invite les publics à s’intéresser au sujet de la cybersécurité. Elle les interpelle sur le fait que de vraies solutions existent face aux risques numériques, notamment grâce à Cybermalveillance.gouv.fr.

Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr : « Les utilisateurs doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux risques cyber et que Cybermalveillance.gouv.fr doit devenir leur premier réflexe lorsqu’il est question de sécurité numérique. »

En contribuant à relayer gracieusement la campagne de sensibilisation sur ses différents supports, le groupe France Télévisions s’associe à la mission de prévention et d’assistance au risque cyber du dispositif dans l’intérêt des populations.

Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, de sensibilisation aux risques numériques et d’observation de la menace sur le territoire français. Ses publics sont les particuliers, les entreprises (hors OIV et OSE) et les collectivités territoriales. Le dispositif est piloté par une instance de coordination, le Groupement d’intérêt public (GIP) ACYMA, composé de 53 membres issus du secteur public, du privé et du domaine associatif, et qui contribuent chacun à sa mission d’intérêt général. Cybermalveillance.gouv.fr référence sur sa plateforme des professionnels en sécurité numérique, répartis sur tout le territoire français, pour venir en aide aux victimes.

En 2021, Cybermalveillance.gouv.fr a assisté plus de 173 000 victimes et accueilli plus de 2,4 millions de visiteurs uniques sur sa plateforme.

Contact : presse@cybermalveillance.gouv.fr