Cybereason adopte la plateforme Oracle Cloud Infrastructure

décembre 2020 par Marc Jacob

Cybereason et Oracle ont également conclu un partenariat commercial permettant une commercialisation conjointe de leurs solutions. La plateforme de protection des endpoints de Cybereason est ainsi optimisée pour les régions Cloud d’Oracle de deuxième génération. La solution conjointe est ainsi disponible via Cybereason et la Marketplace Oracle Cloud.

Grâce à ce partenariat, les entreprises vont pouvoir bénéficier des capacités de prévention, détection et de remédiation automatisées grâce au machine learning, de la Cybereason Defense Platform, ainsi que d’une évolutivité mondiale avec une latence de quelques microsecondes, et des coûts réduits offerts par l’Oracle Cloud Infrastructure.

Parmi les principaux avantages offerts par Cybereason et Oracle :

o Amélioration de la sécurité et de l’expostion aux risques, réduction des coûts opérationnels pour la sécurité des endpoints et postes de travail, et augmentation de la productivité des équipes chargées des opérations de sécurité.

o Réduction du temps de détection et de récupération post incident de sécurité grâce à une sécurité intégrée qui réduit la complexité globale, diminue l’impact de l’erreur humaine et améliore le temps de réponse grâce à des défenses auto-sécurisées et adaptatives.

o Construire dans le Cloud en toute confiance en tirant parti de la sécurité intégrée et des services essentiels pour protéger les chemins d’accès aux données dans le Cloud et les déploiements sur site et soutenir la conformité et la gouvernance.