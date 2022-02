Cybereason XDR for Cloud Workloads sécurise les environnements de cloud natif et hybride à l’échelle du pétaoctet

février 2022 par Marc Jacob

Cybereason annonce la disponibilité de Cybereason XDR for Cloud Workloads, une solution qui s’appuie sur l’analyse comportementale pilotée par l’IA pour offrir une protection, une détection et une réponse inégalées au moment de l’exécution. Cette solution vise à protéger les workloads et les conteneurs dans les environnements de cloud natif et hybride et ce, à l’échelle du pétaoctet.