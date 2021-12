Cybercriminalité : Comment le ComCyberGend combat aux côtés des entreprises ?

décembre 2021 par TheGreenBow

L’émission qui décrypte l’actualité de l’écosystème cyber et numérique, accueille pour sa quatrième édition, le Général Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace (Ministère de l’Intérieur).

Face à une cyber-délinquance à croissance exponentielle « qui représentait six à sept mille milliards de dollars sur l’ensemble des attaques au plan international en 2020 », compte le Général, la Gendarmerie nationale se structure et recrute sept mille cyber-enquêteurs.

Au niveau des entreprises, le Général souligne les faiblesses des « PME, qui sont à un niveau de protection relativement faible », mais aussi des artisans et des maires de petites communes, dont la cyber n’est pas une priorité.

Marc Boget décrit les premiers gestes à avoir en cas de cyber-attaque pour ne pas effacer les indices et polluer l’espace numérique car « avec l’explosion du nombre d’IoT, avec l’arrivée de la 5G, …., de plus en plus, voire systématiquement désormais, nous avons des scènes de crimes avec des objets connectés. »

Dans son rôle de prévention, d’investigation et répression, le ComCyberGend mise sur la coopération d’un écosystème dense avec, entre autres, le GIGN, la Police Nationale, l’ANSSI, l’autorité judiciaire et à l’internationale, Europol.

Marc Boget conclut sur l’importance de la prévention et la prise de conscience de tous les acteurs et prévient « que la prochaine crise sera une crise cyber. ….La cyber-délinquance est une réalité à laquelle il faut qu’on s’attaque. »

Pour regarder cette quatrième émission TheGreenShow : https://www.youtube.com/watch?v=zK0...