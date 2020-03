Cyberattaques perpétrées à l’encontre des infrastructures critiques : une préoccupation qui devance les fuites de données pour 3 professionnels de la sécurité IT sur 4

mars 2020 par Claroty

Claroty publie une étude faisant l’état des lieux de la cybersécurité industrielle dans le monde. Cette dernière révèle notamment que 74 % des professionnels de la sécurité IT sont davantage préoccupés par une cyberattaque perpétrée à l’encontre de leur infrastructure critique plutôt que par une fuite de données. Cette étude indépendante menée auprès de 1 000 professionnels de la sécurité IT aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Australie détaille les attitudes et préoccupations des professionnels de la sécurité IT à propos de la sécurité industrielle (OT).

En étudiant les tendances globales de la sécurité des réseaux industriels, l’étude démontre que 62 % des personnes interrogées dans le monde sont convaincues que les réseaux industriels sont correctement protégés contre les cyberattaques et que 60 % pensent que l’infrastructure critique de leur pays est protégée de manière adéquate.

Certaines régions sont toutefois plus confiantes que d’autres. Les Australiens (93 %) et les Allemands (96 %) sont bien plus confiants quant à la sécurité globale des réseaux industriels par rapport aux Britanniques, aux Américains et aux Français. Ils pensent également davantage que l’infrastructure critique de leur pays est protégée de manière adéquate contre les cyberattaques (90 % en Australie et 99 % en Allemagne).

« Tandis que la convergence entre IT et OT permet de libérer de la valeur en termes d’efficacité opérationnelle, de performance et de qualité de service, elle peut aujourd’hui se révéler préjudiciable en raison des menaces, ciblées et non ciblées, qui ont désormais la possibilité de passer d’un environnement IT à un environnement OT, et vice versa », commente Dave Weinstein, RSSI de Claroty. « Notre mission consiste à aider les professionnels de la sécurité à faire le lien entre cybersécurité IT et cybersécurité OT, en nous assurant que toutes les bases sont protégées contre les cyberattaques. Cet aspect est d’autant plus critique au sein d’un nouveau contexte où les équipes travaillent en grande majorité à distance, ce qui fait peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des responsables de la sécurité de l’information, celles de sécuriser à distance leur environnement de production. »

Du côté des industries et des menaces directes, l’étude démontre que 45 % des professionnels de la sécurité IT considèrent l’électricité comme étant le secteur le plus vulnérable des infrastructures critiques, suivie par le pétrole et le gaz (21 %). En outre, pour 43 % d’entre eux, le piratage figure en tête de liste des menaces pesant sur les réseaux industriels qui les préoccupent le plus, la deuxième place revenant aux ransomware (33 %).

L’étude a également analysé à qui revenait la responsabilité de protéger l’infrastructure critique des cyberattaques, les conclusions penchant fortement en faveur du gouvernement, suivi du secteur privé. En réalité, 100 % des personnes interrogées en Allemagne pensent qu’il en va de la responsabilité du gouvernement. Viennent ensuite l’Australie (98 %), le Royaume-Uni (91 %), la France (89 %) et les États-Unis (87 %).

