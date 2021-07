Cyberattaques : l’immobilisation des entreprises coûte bien plus cher qu’on ne le pense

juillet 2021 par Christophe Rup, Responsable technique France, Barracuda Networks

Il faudra s’y habituer, la digitalisation croissante amène avec elle son lot de problèmes et parmi ceux-ci se trouvent les cyberattaques. Leur puissance et leur structure varient selon la cible choisie mais la conséquence est identique pour toutes les victimes : une immobilisation totale ou partielle de l’appareil productif pour une durée indéterminée. S’en suit alors un véritable chemin de croix pour les structures qui cherchent à se remettre de ces attaques.

Cyberattaque : une méthodologie précise et difficilement détectable

A l’origine de telles attaques se trouve, encore et toujours, l’argent comme principale motivation. Qu’il soit réclamé via une demande de rançon ou obtenu par la revente de données entreprises, il est toujours au centre des préoccupations des hackers. Pour parvenir à leurs fins, ces derniers doivent donc déployer une stratégie qui nécessite parfois plusieurs mois de préparation selon la structure ciblée. Dans certains cas, les hackers cherchent à s’infiltrer très tôt et mettent leurs programmes en dormance via la technique de l’obfuscation. Ils peuvent ainsi effacer leurs traces et déclencher leur attaque quelques semaines/mois plus tard.

Au coeur de la méthodologie d’une cyberattaque, la première étape est celle de la reconnaissance, elle consiste à récupérer un maximum d’informations – mails, téléphones, noms – sur une ou plusieurs personnes de l’entreprise. Cette phase de social engineering permet de trouver un point d’entrée qui est, dans la majorité des cas, celui de l’email. Qu’il s’agisse d’employer la méthode du phishing, l’installation de malware ou en ayant recours aux arnaques au président, l’objectif, une fois à l’intérieur des systèmes d’informations, est d’effectuer des mouvements latéraux permettant aux hackers d’infiltrer et de toucher d’autres éléments du réseau de l’entreprise. L’attaque se déploie plus largement et capte ainsi davantage de données et paralyse les serveurs internes.

Une production durement et durablement touchée

L’un des premiers réflexes pour les entreprises est de couper leurs systèmes d’informations pour limiter la casse et éviter que l’attaque ne se propage davantage en interne. Un réflexe de survie qui leur permet d’organiser une riposte et d’accélérer le retour à une situation normale. Si les directions des systèmes d’information, pour les entreprises qui en disposent, sont sur le pied de guerre pour colmater les brèches, elles ne peuvent cependant que constater les dégâts causés.

Et ces derniers peuvent avoir un impact très important sur la production et la mener à son immobilisation pendant un certain temps. En témoigne la récente cyberattaque dont a été victime Colonial Pipeline, un important réseau d’oléoducs qui transporte près de 45% des carburants de la côte Est des Etats-Unis, et qui a provoqué un arrêt de l’approvisionnement durant plusieurs jours. Cela a généré des mouvements de panique au sein de la population qui ont eu pour conséquence des pénuries dans certaines stations essence. En fin de compte, la société a dû verser près de 4,4 millions de dollars de rançon aux hackers. Des exemples comme celui-ci montrent qu’une immobilisation de la production, même de courte durée, peut entraîner de lourdes pertes financières pour les entreprises touchées par les cyberattaques ainsi que pour les acteurs de leur écosystème.

Prévention des cyberattaques : un défi humain

Dans un processus de retour à la normale, il est possible que certaines entreprises décident de payer immédiatement une rançon contrairement à d’autres qui tentent de contrer l’intrusion dans leur système d’information. Dans les deux cas, il n’est jamais tout à fait certain que ce type d’attaque ne se reproduise pas. Il est donc utile de s’assurer en interne qu’il existe une stratégie de prévention comme les plans de reprise d’activité (PRA) qui se déclenchent à la suite d’un sinistre. Cela revient également à investir dans des solutions de protection d’application ainsi que dans celles qui visent à détecter les attaques et à les bloquer en amont. En somme, Il ne s’agit pas de savoir si le système d’information sera touché, mais plutôt quand il le sera.

Malgré toutes les dispositions technologiques prises, de nouvelles attaques toujours plus puissantes et vicieuses parviendront à contourner les nombreux systèmes de sécurité mis en place par les entreprises. L’un des enjeux de ces prochaines années se situe donc au niveau de la prévention humaine. L’idée d’un firewall humain n’est possible que si les collaborateurs d’une entreprise sont formés à reconnaître les signes d’une cyberattaque. Cet aspect sera d’autant plus important que la transition digitale des entreprises s’est largement accélérée depuis la crise du Covid-19 et avec elle le nombre de cyberattaques qui a été multiplié par quatre entre 2019 et 2020 en France. Il est donc essentiel et urgent d’instaurer un système de responsabilité partagée qui permettra, à défaut d’atteindre le risque zéro, de préparer au mieux les entreprises à de futures attaques.