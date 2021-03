Cyberattaques Microsoft Exchange par HAFNIUM : réaction d’Infoblox

mars 2021 par Ed Hunter, CISO d’Infoblox

"L’attaque contre SolarWinds ainsi que celle par le groupe HAFNIUM soulignent l’importance des outils de défense en profondeur pour les équipes de réseau et de sécurité, qui les aideront à détecter plus tôt des menaces. Ceci est crucial à l’ère des brèches régulières, où les acteurs étatiques exploitent la cybersécurité comme un outil de « soft power » alternatif à la diplomatie et aux attaques militaires, et où les entreprises subissent les dommages collatéraux.

Emmanuel Macron a annoncé le mois dernier un plan d’un milliard d’euros pour renforcer la cybersécurité en France. Ces financements viendront soutenir la filière alors que les institutions et entreprises sont confrontées à un flux constant de cyberattaques perpétrées par des pirates parmi les plus sophistiquées du monde. En même temps, les experts sécurité dans les secteurs public et privé continuent de se tourner vers l’approche Zero Trust pour mieux détecter ces intrusions bien dissimulées".