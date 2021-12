Cyberattaque d’Inetum en France : analyse et évolution

décembre 2021 par Inetum

Les infrastructures principales, communications, collaborations et opérations de delivery pour les clients d’Inetum ne sont pas compromises.

Sur le périmètre compromis, les serveurs ont été isolés et les VPN clients coupés. A la suite de ces premières mesures et par précaution, la cellule de crise dédiée au sein du Groupe a demandé aussitôt aux équipes opérationnelles d’Inetum de désactiver certaines interconnexions clients, à ce moment-là, jugées sensibles.

A date, pour tous les autres clients et partenaires d’Inetum :

• Les opérations de delivery sont protégées

• Les systèmes de messagerie et de collaboration sont épargnés

Les premières analyses détaillées ont permis :

• d’identifier la signature du ransomware que nous avons partagée avec les autorités compétentes, notamment l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

• de vérifier qu’il n’y avait pas de lien avec la vulnérabilité log4j. Inetum a d’ores et déjà avisé les autorités de poursuite pénale et travaille en étroite collaboration avec leurs unités spécialisées en cybercriminalité. De plus, le groupe Inetum a décidé de faire appel à un PRIS (Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité) pour bénéficier de l’appui d’un tiers de confiance.