Cyberattaque contre la ville de la Nouvelle-Orléans - réaction d’expert - Cybereason

décembre 2019 par Cybereason

Sam Curry, expert cybersécurité chez Cybereason : « La plupart des villes et États possèdent une infrastructure IT vieillissante, alors qu’elle devrait être traitée comme une fonction essentielle de la ville, tels les autoroutes, l’urbanisme et l’éducation. Dans le cas d’une cyberattaque pouvant entraîner une perte de services pour les habitants, les autorités municipales devraient se fixer au moins 4 objectifs à court et à moyen terme.

Demander de l’aide : s’il s’agissait d’un ouragan ou d’un tremblement de terre, personne n’hésiterait à demander de l’aide. Identifier les systèmes et les services vitaux comme la distribution d’eau et les services de santé, et travailler immédiatement à la modernisation des infrastructures IT de ces organismes d’importance vitale. Anticiper les heures de pointe et les événements saisonniers ainsi que la météo et recruter du personnel qualifié pour développer des infrastructures plus résilientes face aux cyberattaques. »