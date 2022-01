Cyberattaque contre la Croix Rouge - commentaire d’Akamai

janvier 2022 par Dr. Robert Blumofe, EVP & CTO chez Akamai

« La technologie utilisée pour soutenir nos activités personnelles et professionnelles repose sur un écosystème complexe de logiciels et de services, dont la plupart proviennent de tiers. Chacun des composants de cet écosystème peut être exploité dans une attaque. Malheureusement, les attaques se sont multipliées et nous nous attendons à ce qu’elles soient de plus en plus fréquentes et dévastatrices, quel que soit le secteur d’activité. Bien que l’objectif de ces attaques ne soit pas toujours clair, il s’agit généralement d’aider les attaquants à gagner de l’argent - soit pour sécuriser des données qu’ils peuvent vendre au marché noir, soit pour perturber dans le fil de notre vie quotidienne et nous inciter à payer des rançongiciels.

Il est difficile d’imaginer que l’on puisse éliminer un jour tous les risques de sécurité, mais les entreprises peuvent mieux se protéger en s’assurant qu’elles appliquent régulièrement des correctifs et des mises à jour à leurs logiciels et à leurs systèmes, et en s’attachant à bien appliquer les principes de base de la sécurité, en particulier l’identification et l’authentification fortes des utilisateurs. L’autre étape importante, plus complexe à appréhender, consiste à ne plus considérer les applications et les systèmes comme simplement protégés derrière un périmètre de sécurité qui serait bien défini une fois pour toute. Dans cet écosystème technologique complexe, il n’y a vraiment aucun périmètre qui puisse être sécurisé définitivement, et chaque composant doit être autant que possible protégé à part entière.’ »