Cyberattaque contre JBS Foods, des abattoirs hors service en Australie, aux U.S.A et au Canada : BlackBerry, spécialiste cybersécurité réagit

juin 2021 par Jonathan Jackson, DIRECTOR, PRE-SALES APJ chez BLACKBERRY,

Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Après la compagnie Colonial Pipeline - l’un des plus grands fournisseurs de carburant des États-Unis - et l’arrêt forcé de ses oléoducs pendant six jours consécutifs -, la filiale américaine de JBS Foods - l’un des plus grands producteurs au monde de viande, présent dans 15 pays et ayant des clients dans une centaine de pays - a été prise pour cible dimanche dernier par des cybercriminels non connus pour le moment.

La réaction de Jonathan Jackson, DIRECTOR, PRE-SALES APJ chez BLACKBERRY, concernant cette attaque :