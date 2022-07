CyberRes reçoit une certification ISO pour l’ensemble de son portefeuille SaaS

juillet 2022 par Marc Jacob

CyberRes, une branche d’activité de Micro Focus annonce que ses produits de cyber-résilience proposés via SaaS (Software-as-a-Service) ont tous obtenu la certification ISO (International Organization for Standardization) 27001.2013 de la catégorie ISMS (systèmes de gestion de la sécurité des informations).

Grâce à cette étape, les efforts de CyberRes visant à utiliser les meilleures pratiques du secteur pour développer, sécuriser et exploiter des produits SaaS ont été validés par l’un des comités de normalisation les plus réputés du secteur. Pour obtenir la certification, CyberRes a démontré la mise en oeuvre, le maintien et l’amélioration constante de ses offres SaaS pour les systèmes de gestion de la sécurité, pour tout ce qui concerne les données et la confidentialité des clients.

Les offres SaaS CyberRes couvertes par la certification ISO 27001:2013 ISMS comprennent :

• Security Operations

• ArcSight Intelligence

• ArcSight Intelligence pour CrowdStrike

• ArcSight Recon Galaxy Public

• Galaxy Threat Acceleration Program Basic

• Galaxy Threat Acceleration Program Plus

• Identity and Access Management

• NetIQ Advanced Authentication

• NetIQ Identity Governance

• Data Security

• Voltage File Analysis Suite

• Voltage Secure Mail

• Application Security

• Fortify on Demand

• Fortify Hosted