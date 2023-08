CyberArk offre aux clients Lenovo des contrôles avancés sur la sécurité des privilèges des terminaux

août 2023 par Marc Jacob

CyberArk a annoncé l’intégration prochaine de sa solution CyberArk Endpoint Privilege Manager au portefeuille de sécurité Lenovo™ ThinkShield. Les clients Lenovo bénéficieront ainsi des avantages de la solution SaaS de CyberArk conçue pour permettre aux entreprises d’appliquer des contrôles de sécurité de base sur les terminaux. Ces contrôles ont pour objectif de bloquer et de contenir les cyberattaques perpétrées contre les terminaux, et d’appliquer le moindre privilège afin de réduire le risque que des informations soient volées ou chiffrées en échange d’une rançon.

Lenovo utilise le principe de sécurité dès la conception (Security by Design) comme socle de développement de sa plateforme de sécurité personnalisable. En ajoutant CyberArk Endpoint Privilege Manager à son portefeuille, l’éditeur fournit à ses clients des politiques prêtes à l’emploi et des intégrations à d’autres solutions de sécurité des réseaux et des terminaux, produits de gestion des identités, logiciels SIEM et plateformes d’assistance.

CyberArk Endpoint Privilege Manager met en œuvre une gestion des privilèges flexible, intuitive et basée sur des politiques, pour les terminaux Windows, macOS et Linux. La solution est dotée de fonctionnalités avancées qui permettent d’appliquer le moindre privilège, de supprimer les droits admin locaux, de se défendre contre les ransomwares, d’augmenter la visibilité grâce aux audits des politiques, d’empêcher le vol d’identifiants, ou encore de détecter et bloquer les tentatives de vol d’identifiants des systèmes d’exploitation et des navigateurs.

CyberArk Endpoint Privilege Manager fait partie intégrante de la plateforme CyberArk de sécurité des identités. CyberArk applique des contrôles intelligents des privilèges à toutes les identités – humaines ou machines – avec une détection et une prévention continues des menaces tout au long du cycle de vie de l’identité. Grâce à la plateforme CyberArk de sécurité des identités, les entreprises peuvent conjuguer Zero Trust, moindre privilège et visibilité complète, ce qui permet d’assurer un accès plus sécurisé de toutes les identités à n’importe quelle ressource, où qu’elle soit située et quel que soit l’endroit d’où elle est accédée.