CyberArk nommé leader dans le « Leadership Compass : Privileged Access Management » de Kuppingercole

mai 2020 par MARC JACOB

KuppingerCole a publié l’édition 2020 du « Leadership Compass : Privileged Access Management », dans lequel CyberArk a été nommé leader. Ce rapport note que la gestion des accès à privilèges est devenue l’un des domaines de cybersécurité qui croît le plus vite et souligne pourquoi - en cette ère de télétravail sans précédent - la nécessité de garantir des accès à privilèges sécurisés est plus importante que jamais.

En effet, de nombreux utilisateurs distants détiennent des privilèges élevés - notamment dans les départements des ressources humaines, de la finance, du juridique ainsi que des environnements DevOps – car ils ont besoin d’accéder à des systèmes critiques pour effectuer leur travail. Or, ces workflows sont souvent menés à travers des voies non sécurisées, y compris des outils de collaboration comme Zoom et Microsoft Teams, qui ont des vulnérabilités exploitables.

CyberArk estime que cette situation crée un environnement dans lequel les attaquants ciblent délibérément les télétravailleurs - et les systèmes sur lesquels ils œuvrent – afin de tirer profit des brèches et de s’immiscer au sein des réseaux d’entreprise ; pour surveiller discrètement les activités et déterminer le bon moment pour mener à bien leurs attaques. Si un cybercriminel est en mesure d’exploiter avec succès un utilisateur à privilèges, le cycle d’attaque devient plus court et sa capacité à rester non détecté est considérablement plus grande.