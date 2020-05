CyberArk fait l’acquisition d’Idaptive

mai 2020 par Marc Jacob

CyberArk vient d’annoncer l’acquisition de la société Idaptive, spécialiste de l’Identity as a Service (IDaas).

Alors que le nombre d’identifiants continue d’augmenter parmi les utilisateurs humains, les machines et les applications, la surface d’attaque augmente également. CyberArk et Idaptive offrent un nouveau type de plateforme de sécurité des identités, qui adopte une approche SaaS basée sur l’IA, pour gérer les identités et place la gestion des accès privilégiés au cœur de ses activités.