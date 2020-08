CyberArk est nommé parmi les leaders dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner

août 2020 par Marc Jacob

CyberArk fournit la solution la plus complète pour protéger les comptes à privilèges, les identifiants ainsi que les secrets associés aux humains, aux applications et aux machines dans les environnements cloud et hybrides. En tant que leader mondial de la gestion des accès à privilèges, l’entreprise permet aux organisations de toutes tailles de réduire les risques, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’adopter en toute sécurité des technologies et des infrastructures modernes, notamment le cloud, le DevOps et l’automatisation des processus, pour transformer leur activité.