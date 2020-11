Cyber protection : 5 mesures pour bien protéger son foyer numérique

novembre 2020 par Candid Wüest, Vice-Président de la recherche sur la cyberprotection chez Acronis

En effet au-delà du télétravail un nombre croissant des équipements domestiques avec la domotique, qu’il s’agisse de thermostats, de serrures, de machines à café ou de détecteurs de fumée, sont désormais connectés à Internet. La commande à distance de ces équipements depuis les smartphones, si elle est pratique et permet d’économiser du temps et de l’argent, utilisent des technologies qui exposent chacun d’entre nous à de nouveaux risques de sécurité.

5 conseils simples afin de bien sécuriser son foyer numérique :

• Sécuriser son réseau Wi-Fi. Le routeur sans fil est la principale porte d’entrée utilisée par les cybercriminels pour accéder à l’ensemble des équipements connectés. Pour protéger son réseau Wi-Fi et ses équipements numériques, il faut modifier le mot de passe et le nom d’utilisateur prédéfinis par défaut.

• Renforcer la protection de ses identifiants de connexion. Activer l’authentification multifacteur. Vous serez ainsi la seule personne à pouvoir accéder à votre compte. Cette fonction doit être utilisée pour tous les services nécessitant une connexion : messagerie, application bancaire, réseaux sociaux, etc. Si l’authentification multifacteur est en option, n’oubliez pas de l’activer !

• Procéder aux mises à jour. Effectuer toutes les mises à jour logicielles disponibles. Pour que vos paramètres de sécurité assurent en permanence la protection de vos informations, activez la fonction de mise à jour automatique et programmez également votre logiciel de sécurité pour qu’il exécute des analyses régulières.

• Surveiller ses applications. La plupart des appareils, jouets et terminaux connectés sont pris en charge par une application mobile. Votre terminal mobile peut être truffé d’applications suspectes exécutées en arrière-plan ou utilisant des autorisations par défaut que vous avez accordées sans le savoir. Ces applications collectent à votre insu vos informations personnelles, menaçant ainsi votre identité et votre confidentialité. Vérifiez les autorisations de vos applications et appliquez le principe du moindre privilège en supprimant toute application inutile. N’hésitez pas à refuser toute demande de privilège suspecte. Ne téléchargez que des applications proposées par des fournisseurs et des sources de confiance.

• Réfléchir avant de partager. Limiter les informations postées sur les réseaux sociaux. Même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ces renseignements en apparence inoffensifs sont utilisés par les cybercriminels pour vous cibler, mais aussi pour s’attaquer à vos proches et à vos biens, en ligne et dans le monde réel. Préservez la confidentialité de votre numéro de sécurité sociale et de compte bancaire, de vos mots de passe, ainsi que de toute information vous concernant (nom, adresse, date de naissance et même projets de vacances). Désactivez les services de localisation qui permettent à quiconque de savoir où vous êtes et où vous n’êtes pas.