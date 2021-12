Cyber booster lance le startup Studio pour faire émerger les leaders européens de la Cybersécurité

décembre 2021 par Marc Jacob

Durant la crise sanitaire, une grande partie des entreprises ont dû glisser vers le télétravail et le risque de brèches de sécurité au sein d’organisations publiques ou privées s’est accru. Les flux d’informations, de données et d’usage passant par le numérique ont augmenté de manière significative. La plupart des systèmes ont dû s’adapter trop rapidement, laissant apparaître des failles de protection. Dans ce contexte, et sous l’impulsion du secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le dispositif Cyber Booster soutient la souveraineté française en stimulant et accompagnant les initiatives entrepreneuriales pour créer les futurs leaders européens de la cybersécurité.

CREER LES FUTURES STARTUPS EUROPEENNES DE LA CYBERSECURITE

Cyber Booster est une initiative née du Grand défi cybersécurité, financé par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), et opéré par Bpifrance, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de Cybersécurité du Gouvernement français. Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Startup studio cyber », cette initiative vise à créer et financer 50 startups françaises en moins de 5 ans ayant le potentiel de devenir des licornes européennes.

Pour y parvenir, le dispositif identifie des entrepreneurs, et définit avec eux leurs besoins, avant de les accompagner dans la mise en place de leur projet (création, développement, financement). Cyber Booster rayonnera au niveau national et comptera deux premières implantations physiques : en Ile-de-France, au sein du Campus Cyber de la Défense et en Bretagne (plusieurs lieux à Rennes dont la Cyber Défense Factory).

Le Cyber Booster s’adresse à deux types d’entrepreneurs :

● Ceux qui sont au début de leur aventure - qui ont une idée, un début de développement et qui ont besoin d’aide pour valider la pertinence de leur projet, constituer leur équipe et lancer leur startup.

● Ceux qui ont déjà lancé leur startup, un produit (ou un morceau de produit), qui commencent à démarcher ou à travailler avec leurs premiers clients et qui ont besoin d’accélérer, de solidifier leurs bases pour accéder à une levée de fonds.

DERRIERE CYBER BOOSTER, UNE INITIATIVE PERMETTANT AUX FUTURES STARTUPS DE CREER DES SYNERGIES AVEC LES SECTEURS INSTITUTIONNEL ET PRIVÉ

Cyber Booster est porté par un quatuor de structures de l’accélération et de l’investissement : Axeleo,

Axeleo Capital, le Poool et Go Capital. En plus de structures d’accompagnement reconnues en France, Cyber Booster est une initiative publique / privée permettant aux futures startups de créer des synergies avec les secteurs institutionnel et privé. Parmi les soutiens : L’Etat, via la Direction générale de l’armement (DGA), l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et le secrétariat général pour l’investissement (SGPI), le Pôle d’Excellence Cyber, des industriels, les collectivités (Rennes Métropole, la Région Bretagne).

Cyber Booster est soutenu par un grand nombre d’entrepreneurs expérimentés dans le domaine de la cybersécurité qui mettront leurs expériences et leurs expertises au profit de jeunes startups. On peut citer parmi eux Thierry Rouquet (Fondateur d’Arkoon et de Sentryo), Yassir Kazar (Fondateur de Yogosha) ou encore Hassan Triqui (Fondateur de Secure-IC). Les premières startups ont déjà été sélectionnées :

o Mindflow (plateforme low-code émergente pour automatiser les opérations de cybersécurité afin d’aider les analystes à fournir une expertise de grande valeur)

o Malizen (startup qui équipe les experts en cybersécurité d’outils de dataviz intuitifs et intelligents pour mieux comprendre les menaces et protéger les données).

Les candidatures restent ouvertes pour tous les porteurs de projet qui souhaiteraient rejoindre le Cyber Booster dès début 2022.

“Cyber Booster souhaite se positionner comme la première structure d’accompagnement de la cybersécurité en Europe. Son objectif est de créer et d’accompagner 50 startups en 5 ans. Le programme a vocation à répondre aux enjeux de souveraineté numérique tout en accompagnant les entreprises et les organisations dans leurs enjeux de transformation et de sécurité.” explique Christophe Dumoulin, Président et co-fondateur d’Axeleo.

« Les cyberattaques sont malheureusement susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur nos concitoyens, notre société, notre économie, la sécurité de la Nation. Pour y faire face, il est nécessaire de soutenir et de fédérer la montée en puissance des acteurs du numérique et de l’innovation dans le domaine de la cybersécurité. En stimulant et en accompagnant les initiatives entrepreneuriales, Cyber Booster va permettre d’amplifier la dynamique des startups cyber en France et de favoriser la structuration d’un environnement propice à leur développement. », explique Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI.

« La France se positionne comme leader de la cybersécurité et souhaite s’appuyer fortement sur ses startups. Cyber Booster représente une première dans le domaine et va nous permettre de soutenir nos entrepreneurs cyber dès l’émergence des premières idées de nouvelle entreprise. Il y avait un véritable manque sur ce créneau. C’est une excellente chose que le Grand Défi et la Stratégie Nationale cyber puissent soutenir Cyber Booster pour combler ce manque. » explique William Lecat,

Coordinateur de la stratégie nationale Cybersécurité au secrétariat général pour l’investissement.