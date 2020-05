Cyber attaque : Point de vue d’ESET sur les actions à mener pour EasyJet

mai 2020 par Benoit Grunemwald, Expert en cyber sécurité pour Eset

Benoit Grunemwald, Expert en cyber sécurité pour Eset, a averti les clients qu’il fallait prendre la chose au sérieux : "Le plus grand problème pour EasyJet est maintenant de faire parvenir ces informations à tous ses clients et de les mettre en sécurité. Lorsque la notification de sécurité apparaît pour la première fois dans un e-mail, les procrastinateurs vont se mettre la tête dans le sable.

Cependant, lorsque quelque chose comme cela se produit, la vérité est que de l’argent peut être volé et de grosses sommes aussi. Il va donc falloir changer ses mots de passe et être encore plus vigilant".