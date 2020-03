Cyber Security Consultant - Valence - 40/55K

mars 2020 par Elite Cyber Group

Assistance à RSSI

Mise en conformité

Audits techniques et organisationnel

Chefferie de projets

Avant-Vente

Mission d'expertise Secure by Design

Intégration de solutions de Sécurité

Vous avez la capacité de mener en autonomie des missions d'audit de sécurité et de conseil impliquant des équipes pluridisciplinaires et une vision globale technique et fonctionnelle des différentes composantes jouant un rôle dans la sécurité des systèmes d'information.

Vous possédez une culture technique générale permettant d'appréhender les méthodes et les techniques d'analyse de problèmes liés à la cyber sécurité.

Vous avez la capacité de conduire les activités suivantes :

Préparation, réalisation et restitution de missions d'audit de sécurité organisationnel, physique et technique (planification, entretien, revue de configuration, rédaction / revue des livrables…) ;

Réalisation d'analyses de risques ;

Nous travaillons actuellement en exclusivité pour un de nos clients (localisé à Lyon, Valence et Aix), structure à taille humaine, dynamique, qui a rejoint 2019 un grand groupe (12 000 collaborateurs – 30 pays).Tout d'abord spécialisés dans le développement de solutions de téléphonie et de sonorisation sécurisés. Ils sont certifiés PASSI et se positionne dans les domaines de l'IOT, la supervision, la téléphonie de sécurité IP et la cybersécurité.Ils sont actuellement positionnés sur un grand nombre de projets dans différents secteurs pour tout type de sociétés et se font connaitre de plus en plus en France et à l'étranger.Sur l'année 2020 ils souhaitent développer leur branche conseil afin de répondre à la forte demande à laquelle ils font face actuellement. Ils recherchent des consultants ayant un background technique, qui préfèrent la polyvalence au cloisonnement technologique, qui recherchent une indépendance et un degré de liberté plus élevé et souhaitant mettre leur pierre à l'édifice dans le développement de cette entité.Vous rejoindrez ici une communauté de passionnés, possédant le dynamisme d'une start-up avec le budget d'une grande entreprise.Vous aurez l'opportunité d'intervenir en forfait sur des missions de cybersécurité de hauts niveaux, ceci incluant :Votre profil :Des certifications de type ISO 2700X, CEH, seraient un plus.

Salaire : 40/55K

Date annonce : 06/03/2020

Date de debut : 06/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...