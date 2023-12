Cyber Resilience Act, un enjeu majeur dans le contexte actuel et futur - Commentaire Netskope

décembre 2023 par Paolo Passeri, Cyber Intelligence Specialist chez Netskope

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne viennent de conclure un accord sur des règles visant à protéger les ordinateurs portables, les applications mobiles et les appareils intelligents connectés à internet contre les cybermenaces, au travers du Cyber Resilience Act, dans un contexte d’attaques et de ransomwares qui se multiplient dans le monde entier ces dernières années. Dès son entrée en vigueur en 2024, les fabricants, importateurs et distributeurs de matériel et de logiciels auront trois ans pour s’adapter aux exigences du règlement. Paolo Passeri, Cyber Intelligence Specialist chez Netskope, explique pourquoi ce règlement est si important dans le contexte actuel et futur :