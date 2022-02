Cyber Protection, la nouvelle offre d’Orange pour les TPE et PME contre les cyberattaques

février 2022 par Marc Jacob

Dans un contexte de forte accélération des usages digitaux, la cybercriminalité s’est considérablement développée et les TPE et PME sont aujourd’hui la cible de 77% des cyberattaques(1). L’offre Cyber Protection répond ainsi à un besoin croissant de sécurisation des données souvent vitales pour l’activité de ces petites structures n’ayant pas toujours le temps et les moyens pour s’y consacrer.

Le fonctionnement de Cyber Protection combine l’intelligence artificielle et l’expertise humaine. Une protection des équipements connectés de l’entreprise est assurée 24h/24 et 7j/7 avec :

• L’installation d’un agent logiciel sur l’ordinateur

• Une surveillance humaine par les experts en cybersécurité d’Orange Cyberdefense.

Les mises à jour de la solution de protection sont pilotées à distance par les équipes d’Orange Cyberdefense, assurant au client une protection la plus optimale possible. Dès qu’une nouvelle menace numérique est identifiée chez un client, les experts identifient la signature de l’attaque et traque celle-ci sur tous les ordinateurs bénéficiant de Cyber Protection. Par ailleurs les experts peuvent rechercher des traces de compromission passées jusqu’à 3 mois. Le client peut ainsi être alerté en amont de la présence d’une menace furtive en sommeil afin d’anticiper les attaques.

L’utilisateur peut accéder depuis son tableau de bord, aux fichiers mis en quarantaine et aux solutions préconisées.

Ce système de protection permet notamment d’anticiper les nouvelles formes d’attaques numériques, du type ransomwares* de plus en plus fréquentes. L’offre Cyber Protection, équivalente à celle proposée aux grandes entreprises, bénéficie de l’expertise développée par Orange Cyberdefense, l’entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité en France et à l’international.

Le service Cyber Protection peut être souscrit par tout client professionnel détenant une offre internet haut débit Orange Pro.

Cette option est commercialisée au prix de 10€HT/mois/ordinateur avec un engagement de 12 mois (2).

Cyber Protection s’inscrit dans la continuité de l’offre Orange Cyber Filtre, lancée en avril dernier et destinée à protéger les données professionnelles des terminaux mobiles lors de la navigation internet sur le réseau mobile Orange.

Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense et Directeur Exécutif Stratégie et Sécurité d’Orange, précise : « Les attaques visant les PME- TPE sont non seulement de plus en plus fréquentes mais ont aussi un impact de plus en plus fort, puisque 60% des PME subissant une cyberattaque déposent le bilan sous six mois. C’est pourquoi Orange Cyberdefense, leader français de la cybersécurité pour les entreprises, est ravi de mettre son savoir-faire et ses experts au service des clients PME – TPE d’Orange. Ils pourront ainsi bénéficier d’une cybersécurité de nouvelle génération qui s’adapte en permanence aux évolutions des menaces et protège leur compétitivité »

(1) Sources SystemX, Cybermalveillance.gouv.fr, IDC enquête Cybersécurité TPE PME

(2) Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine et réservée aux professionnels (sur présentation de justificatifs) titulaires d’une offre Internet Haut Débit Orange Pro. Engagement de 12 mois. Sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique. Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 et Mac OS Catalina (10.15) et suivants. Remise Exclusivité web : 1er mois offert exclusivement réservé aux nouveaux clients ayant souscrit à l’Option Cyber Protection sur boutiquepro.orange.fr. Non cumulable avec toute autre remise. Détails et conditions sur orangepro.fr.

*programme malveillant qui prend en otage des fichiers et parfois des ordinateurs ou appareils mobiles.