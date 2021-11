Cyber Monday : comment limiter les risques de cyberattaques de votre entreprise

novembre 2021 par Craig Dunn, responsable du Cyber chez Hiscox Assurance Europe

Le Cyber Monday, temps fort de la vente en ligne qui suit le Black Friday est devenu un rendez-vous privilégié des hackers. En 2020, 34% des commerces de détail et de vente en gros ont subi une cyberattaque1 au cours du Cyber Monday. Un risque qui ne fait qu’augmenter ces dernières années : le Cyber Monday a vu +29% de cyberattaques entre 2018 et 2019 et +35% entre 2019 et 20202.

Outre leur recrudescence, les cyberattaques représentent surtout un coût élevé pour les entreprises.

Un impact élevé des cyberattaques pour les entreprises

• Plus de 160 000€ : c’est le coût moyen d’une cyberattaque pour une entreprise de vente au détail ou en gros en 20202. Le coût peut s’avérer encore plus élevé si une entreprise se voit dans l’incapacité de fonctionner dans une période où elle réalise habituellement un chiffre d’affaires important.

• 24 % des entreprises de vente au détail et de gros ont perdu des clients et ont hérité d’une une mauvaise image à la suite d’une cyberattaque2. Entreprises et consommateurs peuvent cependant diminuer les risques de cyberattaques au travers de la mise en place de gestes simples. Quelques bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir des cyberattaques :

• Maintenir les systèmes à jour

En 2021, 38 % des demandes d’interruption de système ont été causées par des vulnérabilités logicielles3. En tant qu’entreprise, veillez à ce que vos logiciels et outils soient correctement configurés, mis à jour et protégés contre toute vulnérabilité. En tant que consommateur, assurez-vous que tous les appareils utilisés pour l’achat sont mis à jour.

• Activer l’authentification multifacteur

Activez l’authentification multifacteur sur tous les comptes d’utilisateur, en particulier les comptes d’administrateur. Lorsqu’une attaque de phishing réussit, l’existence de niveaux de sécurité supplémentaires permettent de protéger vos informations. Cette sécurité s’applique également aux consommateurs. Elle constitue un niveau de sécurité supplémentaire pour éviter que quelqu’un ait accès à vos comptes bancaires ou à vos achats.

• Tester votre stratégie de sauvegarde

En tant qu’entreprise, une attaque peut vous mettre hors service durant une période plus ou moins longue et risquer de vous faire perdre des ventes. Veillez à ce que vos sauvegardes soient effectuées à une fréquence régulière et stockées hors ligne. Vous pouvez également tester des scénarios d’attaque en amont du Cyber Monday.

Craig Dunn, Responsable du Cyber, chez Hiscox Europe commente : « 39% des sinistres d’Hiscox en 2020 ont été causés par l’ingénierie sociale et le phishing4. Nous ne pouvons que constater un accroissement des cyberattaques et du coût que cela représente pour les entreprises. Consommateurs et entreprises se doivent d’être vigilants et la mise en place de ces bonnes pratiques peut être un premier pas pour éviter une cyberattaque cette année. »