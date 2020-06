Cybelius et Sesame IT joignent leurs forces pour proposer une sonde durcie pour les réseaux critiques

juin 2020 par Marc Jacob

Cybelius et Sesame IT, deux start-up françaises dédiées à la cybersécurité ont signé un protocole d’accord ouvrant la voie à un développement commun pour un produit de type sonde durcie IT – OT. Cette nouvelle solution couvrira les domaines IT et OT, combinant détection sur pattern et analyse comportementale.

Sesame IT et Cybelius, deux start-up françaises expertes en cybersécurité dédiées à la détection d’attaques de réseau ont décidé de joindre leurs forces afin de développer une nouvelle sonde durcie. Ce nouveau produit servira de bouclier face à l’augmentation d’attaques informatiques toujours plus sophistiquées et permettra d’atténuer leur impact sur le fonctionnement des sociétés et d’augmenter notablement leur résilience. ll sera également le seul produit français à couvrir les domaines IT et OT en un seul produit unifié.

La sonde bénéficiera des qualités propres de la sonde durcie en profondeur Jizô de Sesame IT (comprenant des processus de hardening software avancés et en cours de qualification par l’ANSSI ), et des algorithmes avancés d’IA avec analyse comportementale de Cybelius, adaptés aux protocoles industriels.

Ce partenariat répond à une forte demande des clients de type OIV (Opérateur d’Importance Vitale), c’est-à-dire des organisations privées ou publiques qui ont été identifiées par l’Etat comme ayant des activités indispensables pour le pays.

Cette solution de technologie 100% française sera commercialisée début 2021 en France et à l’international.