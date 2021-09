Cybelius et Network Perception renforcent leur partenariat

septembre 2021 par Marc Jacob

Afin de mieux soutenir les besoins de cybersécurité des systèmes industriels et des infrastructures critiques, Robin Berthier, Président de Network perception, et Frédéric Planchon, Président de Cybelius, ont convenu de renforcer leur partenariat commercial et technique dans les prochains mois. Le but ? Proposer une protection « all-in-one » de CyFENCE avec NP-Live unique au monde dans sa capacité à protéger un système neuf ou existant sans le modifier, et en donnant au RSSI une visibilité optimale sur le niveau de risque de ses installations.