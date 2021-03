Cybelius Services s’implante à Genève

mars 2021 par Marc Jacob

Cybelius est un acteur reconnu de la cybersécurité industrielle en France. La société produit des solutions telles que CyFENCE (DMZ pour la sécurité des systèmes industriels) ou CyPRES (sonde de suvreillance en temps réel des réseaux OT). Afin de développer sa visibilité et offrir ses solutions en Suisse, Cybelius a participé à la constitution de Cybelius Services, société implantée à Carouge, Genève. Cybelius Services a bénéficié de l’accompagnement du GGBa ainsi que de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation du canton de Genève.

Cybelius Services porte un rôle d’intégrateur, la société est dirigée par Frédéric Mauro. Présent depuis plus de 10 ans à Genève dans le domaine du conseil informatique, le gérant souhaite créer un lien de proximité avec les industriels genevois et romands : « Nous proposons des solutions innovantes qui répondent plus concrètement à la problématique de la cybersécurité dans le domaine industriel. Pour ce faire il est important de disposer des bonnes compétences et notre partenariat avec Cybelius nous démarque de la concurrence, car les fondateurs de cette entreprise sont des spécialistes du contrôle-commande qui comprennent les enjeux relatifs au métier », explique le gérant de l’entreprise.

Cyber solutions pour l’industrie et les infrastructures

Les axes de développement de la société sont multiples, à commencer par des partenariats avec d’autres professionnels du domaine de la cybersécurité. La société porte déjà quatre nouvelles solutions à son catalogue et des projets de services communs sont en cours de discussion avec deux intégrateurs locaux renommés.

Tous les systèmes industriels, neufs ou anciens, peuvent recevoir les services et solutions proposées par Cybelius Services.