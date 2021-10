CybelAngel, nouveau partenaire des matinales mensuelles du CyberCercle à Paris

octobre 2021 par Marc Jacob

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de s’investir davantage dans le secteur public, qui fait face aujourd’hui à un accroissement des cyberattaques et qui a besoin de solutions pour y faire face.

CybelAngel protège les organisations contre les risques numériques en détectant les menaces auxquelles elles sont confrontées. Tirant avantage d’une combinaison unique de Machine Learning et d’expertise humaine, CybelAngel analyse quotidiennement des milliards de données pour en éviter l’exploitation malveillante à l’encontre de ses clients qui, partout à travers le monde lui font confiance pour protéger leurs opérations, leur image et leur réputation. Fondée en 2013, la pépite française du cyber a fait en février 2021 son entrée dans le Next 40, l’indice des 40 start-up françaises jugées les plus prometteuses.

Créé en 2011 par Bénédicte PILLIET, le CyberCercle est un cercle de réflexion, d’expertise et d’échanges sur la confiance et la sécurité numériques, placé sous la dynamique des élus, parlementaires et élus locaux, qui répond à un double objectif : diffuser une culture de sécurité numérique au-delà du cercle d’experts dans lequel elle est trop souvent enfermée ; contribuer, accompagner et faire rayonner les politiques publiques, en favorisant le travail en commun de l’ensemble des acteurs concernés. Dans cet objectif, le CyberCercle a mis en place des outils complémentaires pour développer et animer des communautés ad hoc : il conçoit et organise des événements fédérateurs rémanents à Paris et en région, notamment depuis 2018 avec le Tour de France de la Cybersécurité, favorisant la création de réseaux et les synergies d’actions ; publie des contenus en source ouverte, des Paroles d’Experts hebdomadaires aux ouvrages semestriels de la « Collection CyberCercle - Regards croisés » ; anime des groupes de travail thématiques ; participe à de nombreux événements et formations. Indépendant, fédérateur, fort de ses réseaux public et privé, européen, national et territorial, et de sa philosophie alliant confiance, éthique, ouverture et convivialité, le CyberCercle se positionne ainsi comme une force de propositions et d’actions au service du développement de la confiance et de la sécurité numériques au service de l’intérêt général. https://cybercercle.com/