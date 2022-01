CyArk choisit Lyve Cloud pour sa transformation numérique

janvier 2022 par Marc Jacob

Seagate a permis à l’organisation internationale à but non lucratif CyArk de résoudre un de ses problèmes de gestion des données principaux grâce à son produit Lyve™ Cloud, une plate-forme de stockage simple, sécurisée et efficace fournie en tant que service. Celle-ci offre au client un contrôle total de ses données sans dépendance à un fournisseur ni frais de sortie.

CyArk est spécialisée dans l’enregistrement et l’archivage numériques des plus grands sites de patrimoine culturel du monde, ainsi que dans leur partage avec les chercheurs, les historiens et les enseignants. L’équipe de CyArk tire également parti des services de transfert de données Lyve Mobile de Seagate pour transférer efficacement vers Lyve Cloud les énormes quantités de données stockées sur ses différents périphériques de stockage sur site et sur son serveur.

« En tant qu’organisation centrée sur les données, la mobilité et l’accessibilité des données sont essentielles. Nous devions donc repenser la manière dont nous stockons, gérons et partageons ces données », indique le PDG de CyArk, John Ristevski.