Cryptomonnaie - la méthode des cybercriminels pour faire disparaître l’argent volé

septembre 2023 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le 4 et 5 septembre 2023, le média CySecurity News et la société Binance ont divulgué que les cybercriminels impliqués dans l’attaque contre la plateforme de finance décentralisée BitBrowser ont réussi à blanchir une grande partie de leur butin, échappant ainsi à toute tentative de remontée jusqu’à eux. Selon les informations disponibles, ces malfaiteurs auraient réussi à déplacer entre 70% et 87% de leurs gains illégaux en utilisant une méthode ingénieuse.

Pour accomplir cette opération, ils ont opté pour des transferts rapides à travers le service de mélange cryptographique eXch. Ce logiciel est particulièrement prisé en raison de sa capacité à fusionner les jetons et les actifs de ses utilisateurs avec ceux d’autres personnes, rendant ainsi extrêmement complexe la tâche de les tracer.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit :

« Les bourses et plateformes DeFI, gérant les crypto-monnaies, doivent accorder une priorité élevée à leur propre sécurité, autant cyber que physique. De nombreux exemples de pertes d’actifs ont marqués les esprits et perturbés les marchés. D’autres part, les crypto-monnaies ne doivent pas pouvoir aisément servir le blanchiment d’argent et les activités financières illégales.s.

Les experts en cybersécurité et les agences de maintien de l’ordre travaillent sans relâche pour suivre les fonds volés et identifier les auteurs des attaques. Cependant, l’utilisation de mélangeurs de crypto-monnaie et d’autres outils de protection de la vie privée complique ces efforts. Ces outils ne sont pas intrinsèquement illégaux, car ils servent également à des fins légitimes, telles que la protection de la vie privée des utilisateurs et l’amélioration de la fongibilité des crypto-monnaies. »