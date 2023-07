Crucial élargit son portefeuille de SSD portables

juillet 2023 par Marc Jacob

Micron Technology, Inc. annonce l’ajout du Crucial® X9 Pro Portable SSD et du Crucial X10 Pro Portable SSD, deux nouveaux produits performants, au portefeuille de produits Crucial Pro Series, conçus pour les créateurs de contenu tels que les photographes, les vidéastes, les designers ou tout autre consommateur à la recherche de performance. Les deux disques utilisent la technologie NAND TLC de Micron et s’appuient sur une architecture de stockage portable à un seul ASIC révolutionnaire, ce qui leur donne un facteur de forme unique en son genre, ultra-compact et léger et permet à Micron d’offrir la plus grande capacité par millimètre carré du secteur[1]. Avec les Crucial X9 Pro et X10 Pro, les utilisateurs peuvent stocker, transporter et sauvegarder des vidéos, des photos, des fichiers et bien d’autres choses, en toute sécurité et à des vitesses très élevées, même en déplacement, sans dépendre d’un accès au cloud ou à Internet.

SSD portable Crucial X10 Pro : la vitesse et la puissance à l’état pur.

Le Crucial X10 Pro, le SSD externe le plus rapide proposé à ce jour par Micron, offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles atteignant respectivement 2 100 Mo/s et 2 000 Mo/s et jusqu’à 4 To d’espace. Les créateurs professionnels peuvent transférer 1 To de fichier en moins de neuf minutes, ce qui améliore considérablement l’efficacité de leur flux de travail d’édition vidéo. Le Crucial X10 Pro peut se connecter directement à un ordinateur portable ou à une station de travail via le câble USB-C fourni afin de parcourir à toute vitesse les timelines multi-caméras. De plus, les utilisateurs peuvent même modifier, découper et exporter le rendu directement à partir du disque. Résistant à l’eau et à la poussière (IP55)[6], le Crucial X10 Pro est compatible avec Windows, Mac, Android, les consoles de jeu et bien plus encore, dès sa sortie de la boîte.

SSD portable Crucial X9 Pro : des performances puissantes et une large compatibilité.

Avec un espace suffisant pour stocker des milliers de photos, de fichiers et de vidéos, le SSD portable Crucial X9 Pro offre la vitesse nécessaire pour organiser, classer, modifier et retoucher les photos rapidement. Les photographes peuvent accélérer leur flux de travail grâce à des performances puissantes et à une capacité de stockage importante. En effet, le Crucial X9 Pro offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 1 050 Mo/s2 et se décline en plusieurs volumes de stockage allant jusqu’à 4 To3. Le Crucial X9 Pro est prêt à l’emploi : il se connecte en USB-C5 et fonctionne notamment avec Windows, Mac et les appareils Android7. Avec sa taille réduite de 65 x 50 millimètres et son poids de 38 grammes seulement, il tient dans la paume d’une main et se transporte très facilement.

Micron + Adobe : Accélérer la création de contenu.

Dans le cadre d’un partenariat avec Adobe, Micron offre un mois d’abonnement à l’ensemble des applications Creative Cloud d’Adobe pour tout achat et enregistrement complet d’un SSD portable Crucial X9 Pro ou Crucial X10 Pro[8]. Cette suite de solutions permettra à un grand nombre d’utilisateurs d’exprimer leur créativité plus facilement que jamais.

– Disponibilité

Les disques SSD portables Crucial X9 Pro et Crucial X10 Pro sont disponibles dès maintenant avec des capacités de 4 To, 2 To et 1 To chez les principaux revendeurs du monde entier et sur les plateformes de vente en ligne. Plus d’informations sur les options de stockage et de mémoire de la série Crucial Pro sur le site crucial.com/ProSeries.

La marque Crucial de Micron est la seule à mettre l’innovation et les technologies que Micron perfectionne depuis plus de quatre décennies au service de millions d’utilisateurs. Des outils en ligne comme le Crucial System Selector sont disponibles pour aider les créateurs professionnels, les passionnés de jeux vidéo, de PC et les bricoleurs à trouver facilement les produits mémoire (DRAM) et stockage (SSD) qui leur conviennent, parmi un choix de produits compatibles avec plus de 175 000 ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail.