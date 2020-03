Crowdstrike pour télétravailler en toute sécurité

mars 2020 par Marc Jacob

En ces temps compliqués et rythmés par l’inquiétude, CrowdStrike, un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité et qui redéfinit la sécurité à l’ère du cloud, a décidé de mettre à disposition des entreprises deux nouveaux programmes de cybersécurité afin de les aider à garantir leur sécurité pendant qu’elles se concentrent sur la continuité de leurs activités.

Alors que le Covid-19 se propage et que de nombreux pays prennent des mesures de confinement, les entreprises du monde entier doivent répondre, parfois en urgence, à de nombreux défis, et notamment la mise en place du télétravail pour leurs employés. C’est pourquoi, CrowdStrike a choisi d’apporter son aide à ces entreprises en matière de cybersécurité, car les cybercriminels cherchent toujours à tirer profit de ces situations !

En effet, l’ajout d’un grand nombre de connexions à domicile pose de nombreux défis en matière de cybersécurité.

Pourquoi : dans de nombreux cas, les organisations demandent aux employés d’utiliser leurs propres équipements pour leur travail quotidien. Or, ceux-ci ne disposent pas toujours d’une protection adéquate. Comme ces appareils personnels peuvent être utilisés pour accéder aux données et applications sensibles de l’entreprise, il est important qu’ils bénéficient également d’une protection appropriée contre les cybermenaces. Les solutions de sécurité pour ces équipements doivent être ainsi simples à déployer et à gérer, mais surtout doivent respecter la vie privée de l’utilisateur.

Comment : CrowdStrike propose deux nouveaux programmes à durée limitée pour relever les défis introduits par le grand nombre d’appareils gérés et non gérés utilisés par les télétravailleurs.

Les solutions de CrowdStrike :

• Burst Licensing, une solution pour les matériels d’entreprises : CrowdStrike introduit un programme « Burst Licensing » qui permet à ses clients d’étendre leur nombre de licences pendant la durée du programme sans frais supplémentaires. Un programme à court terme qui élimine rapidement les inquiétudes que les clients peuvent avoir au sujet de l’octroi de licences pour leurs nouveaux systèmes.

• Falcon® Prevent for Home Use : Pour les appareils appartenant aux employés, CrowdStrike introduit le nouveau programme d’utilisation à domicile, Falcon®Prevent for Home Use qui permet aux entreprises d’offrir à leurs employés une option pour sécuriser leurs ordinateurs personnels, afin d’accéder aux ressources de l’entreprise en toute sécurité et de manière productive.

À savoir : CrowdStrike Burst Licensing et Falcon® Prevent for Home Use sontt disponibles gratuitement pour tous les employés des entreprises déjà clientes de CrowdStrike et depuis le 20 mars 2020.