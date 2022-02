CrowdStrike dévoile Falcon XDR

février 2022 par Marc Jacob

CrowdStrike annonce la disponibilité de Falcon XDR (extended detection and response). Ce module améliore la visibilité des menaces dans toute l’entreprise, simplifie les opérations de sécurité et accélère considérablement le temps de réponse, le blocage et la résolution des attaques les plus sophistiquées.