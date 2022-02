Crise en Ukraine : les tensions russes pourraient mener à une cyberguerre et affecter les alliées de l’Ukraine

février 2022 par Kevin Bocek, vice president of security strategy and threat intelligence de Venafi

Face aux tensions entre l’Ukraine et la Russie et après le premier avertissement du mois de janvier, les experts en cybersécurité occidentaux craignent une cyberattaque de plus grande ampleur, qui paralyseraient tout le pays. Kevin Bocek, Vice President of Security Strategy and Threat Intelligence chez Venafi commente

« La Russie ne craint pas de déployer tout son arsenal cybermilitaire pour montrer ses capacités. Nous en avons eu un avant-goût en janvier avec les attaques contre les sites Web du gouvernement ukrainien, qui auraient été retracées jusqu’à la Russie. Ce genre de comportement cybernétique est le même que nous avons vu avec les armes nucléaires – dans le passé, les pays ont peut-être testé une fusée, aujourd’hui, c’est une cyber-fusée. L’intention est la même : faire savoir qu’ils peuvent utiliser la cybernétique comme une arme de destruction massive s’ils le souhaitent. Cela s’ajoute aux rapports d’exercices militaires en cours, et aux troupes russes qui se rassemblent à la frontière de l’Ukraine : nous voyons des indications claires que tout acte de guerre comprendra une campagne aux multiples facettes qui utilise une vaste guerre terrestre et cybernétique. Ainsi, même les jours où il pourrait y avoir des signes positifs pour la paix et le retrait des troupes, nous pouvons nous attendre à voir la Russie se concentrer sur les cyberattaques pour maintenir la pression et satisfaire ses demandes.

Comme il est impossible de prendre des images satellites de pirates comme on le fait avec des troupes, des chars et de l’artillerie, nous ne pouvons que deviner ce qui nous attend d’un point de vue cybernétique. Mais, avec des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni offrant un soutien à l’Ukraine, vous pouvez parier que beaucoup de leurs entreprises sont actuellement inondées d’alertes de sécurité. Avec la transformation numérique du monde et l’utilisation de machines, tous les pays et leurs entreprises peuvent être la cible de la cyberguerre russe, où qu’ils soient. Les organisations doivent donc agir dès maintenant pour s’assurer que ces machines et leur identité sont protégées, car la menace de la cyberguerre semble plus imminente de nos jours. »