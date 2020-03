Crise du Coronavirus et multiplication des cyberattaques contre l’administration hospitalière : UBCOM France se mobilise !

mars 2020 par Marc Jacob

Face à la multiplication des attaques contre les hôpitaux, l’industrie informatique se mobilise pour apporter son expertise et support. UBCOM, cabinet franco-suisse spécialisé dans la protection du secret va proposer, gratuitement, pour tous les établissements de santé mobilisés, BeSecure de Beyond Security, son offre souveraine de détection de la vulnérabilité des systèmes d’information. Cette opération sera valable pendant toute la durée de cette crise sanitaire hors du commun.

Frans Imbert-Vier, PDG d’UBCOM : « BeSecure est une prestation de scan des vulnérabilités permettant aux hôpitaux de se protéger des cyberattaques en détectant les failles des serveurs et systèmes exposés sur l’Internet. C’est une offre que nous faisons à tous les Directeurs de la Sécurité Informatique des institutions de santé de France et de Suisse. Cette crise du Coronavirus est un véritable test pour les réseaux informatiques que ce soit en termes de surexploitation que de protections des données ! C’est le moment parfait pour les hackers qui profitent de la déstabilisation des états pour multiplier les attaques à commencer par l’AP/HP dimanche dernier. Au-delà de l’action, je précise qu’il est de notre devoir de citoyen d’aider à notre humble niveau à la préservation des services de santé et d’assurer le maintien en condition opérationnelle les systèmes d’information avec les équipes techniques. »

Pour rappel, cette solution a été présentée lors de l’édition 2019 du Forum International de la Cybersécurité. Frans Imbert-Vier poursuit « La détection de vulnérabilité a toujours été une opération complexe, très chère et accessible uniquement sur abonnement à l’année et en mode SAAS. C’est l’unique offre du marché de détection des vulnérabilités sur la base de la solution BeSecure de Beyond Security, qui soit On-demand et souveraine. L’offre est hébergée en Suisse au travers du réseau de confiance VigiSwiss. Ainsi, les vulnérabilités remontées dans notre infrastructure ne sont pas exposées à la cyber criminalité et la sécurité des services informatiques des hôpitaux en sera d’autant préservée. » Le test se fait à distance et sans intervention physique. Ubcom délivre un rapport commenté révélant les vulnérabilités et les actions prioritaires de correction à produire pour renforcer la résistance des systèmes. Ainsi de façon factuelle et pragmatique, les Directions Informatique savent prioriser les actions de maintenance.

Enfin, la seule contrainte pour UBCOM est technique : la solution ne peut atteindre que les adresses IP externes ; les IP internes sont inaccessibles sans une intervention plus coûteuse sur l’infrastructure.